Главные новости:
С места ДТП 7-летняя девочка госпитализирована.
В Самаре мужчина на Chevrolet Aveo сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет по переходу
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплаты за вступление в брак и за развод
Им стало прилагательное «парасоциальный».
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года
Россияне стали чаще искать услуги эвакуатора осенью
Россияне осенью стали чаще искать услуги эвакуатора
Разработаны законопроекты в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны.
Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области информирует
Глава региона напомнил, как важна память о подвигах, ставших частью истории, и о людях, ковавших славу тогда Куйбышевской, а сейчас Самарской области.
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся жителей Самарской области
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан.
Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta
Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача.
Эксперт: "Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, не требуют антибактериальной терапии"
Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области информирует

18 ноября 2025 17:28
136
Разработаны законопроекты в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны.

По поручению Правительства Российской Федерации, МВД России совместно с заинтересованными ведомствами разработаны законопроекты в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны.

Речь идет о тех случаях, когда данные о детях младше 14-ти лет внесены в заграничные паспорта родителей, так называемые загранпаспорта старого образца. Соответствующие органы ряда недружественных государств могут отказать во въезде несовершеннолетним российским гражданам при предъявлении данного документа, что, помимо прочего, приведет к значительным финансовым потерям их родителей.

Таким образом, предполагается исключить возможность внесения информации о детях в загранпаспорта родителей 5-летнего срока действия.

Кроме того, свидетельство о рождении исключается из числа документов, по которым граждане России в возрасте до 14 лет ранее могли выезжать в определенные страны.

В соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 г. 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», выезд из России и въезд в страну - граждане Российской Федерации (с 20 января 2026 года независимо от возраста) осуществляют по действительным загранпаспортам.

Данная новелла не создаст предпосылок к нарушению прав граждан и направлена исключительно на минимизацию рисков отказа в пересечении государственных границ зарубежных стран.

Просим учитывать данную информацию при планировании поездок и своевременно оформлять своим детям заграничные паспорта, сообщает УВМ ГУ МВД России по Самарской области.

 

 

 

