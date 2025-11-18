Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области информирует

136

По поручению Правительства Российской Федерации, МВД России совместно с заинтересованными ведомствами разработаны законопроекты в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны.

Речь идет о тех случаях, когда данные о детях младше 14-ти лет внесены в заграничные паспорта родителей, так называемые загранпаспорта старого образца. Соответствующие органы ряда недружественных государств могут отказать во въезде несовершеннолетним российским гражданам при предъявлении данного документа, что, помимо прочего, приведет к значительным финансовым потерям их родителей.

Таким образом, предполагается исключить возможность внесения информации о детях в загранпаспорта родителей 5-летнего срока действия.

Кроме того, свидетельство о рождении исключается из числа документов, по которым граждане России в возрасте до 14 лет ранее могли выезжать в определенные страны.

В соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 г. 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», выезд из России и въезд в страну - граждане Российской Федерации (с 20 января 2026 года независимо от возраста) осуществляют по действительным загранпаспортам.

Данная новелла не создаст предпосылок к нарушению прав граждан и направлена исключительно на минимизацию рисков отказа в пересечении государственных границ зарубежных стран.

Просим учитывать данную информацию при планировании поездок и своевременно оформлять своим детям заграничные паспорта, сообщает УВМ ГУ МВД России по Самарской области.