Управление гражданской защиты напоминает самарцам о мерах пожарной безопасности

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С наступлением холодов, отопительные и электронагревательные приборы, печное отопление становятся источником повышенной опасности. Во избежание пожаров следует придерживаться следующих мер предосторожности:

не превышать допустимую нагрузку на электросеть;

следить за тем, чтобы все розетки, выключатели и проводка была в рабочем состоянии;

отопительные электроприборы должны находиться как можно дальше от штор и мебели и размещаться на подставках из невоспламеняемого материала;

не допускать, чтобы приборы, которые имеют высокую мощь, были включены в одну сеть, так как это произведет к перегрузке сети;

не использовать для обогрева помещения самодельные изделия;

запрещается использовать для сушки одежды обогреватели и плиты;

если вы собрались уйти из дома, проверьте, выключено ли оборудование;

следует прочистить сажу в дымоходе;

при необходимости проведите ремонт кладки печи и дымовой трубы;

прибейте к полу возле топочной дверки лист металла размеров (50х70 см);

следите за тем, чтобы отопительная печь не перегревалась;

не применяйте легковоспламеняющиеся жидкости для растопки печи;

внимательно следите за детьми, не оставляйте их без присмотра;

курение лучше осуществлять в специальных для этого местах. Не забывайте, что курение в постели в алкогольном опьянении очень часто является причиной пожара;

храните в доме средства тушения первичного возгорания - огнетушитель.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам экстренных служб «01», «101», «112», четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

Помните о том, что пожар легче предупредить, чем тушить! Соблюдая эти несложные правила пожарной безопасности, вы обезопасите себя, своих родных и близких от непоправимых последствий!