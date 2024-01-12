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Управление гражданской защиты напоминает самарцам о мерах пожарной безопасности

12 января 2024 13:27
179
Управление гражданской защиты напоминает самарцам о мерах пожарной безопасности

С наступлением холодов, отопительные и электронагревательные приборы, печное отопление становятся источником повышенной опасности. Во избежание пожаров следует придерживаться следующих мер предосторожности:

  • не превышать допустимую нагрузку на электросеть;
  • следить за тем, чтобы все розетки, выключатели и проводка была в рабочем состоянии;
  • отопительные электроприборы должны находиться как можно дальше от штор и мебели и размещаться на подставках из невоспламеняемого материала;
  • не допускать, чтобы приборы, которые имеют высокую мощь, были включены в одну сеть, так как это произведет к перегрузке сети;
  • не использовать для обогрева помещения самодельные изделия;
  • запрещается использовать для сушки одежды обогреватели и плиты;
  • если вы собрались уйти из дома, проверьте, выключено ли оборудование;
  • следует прочистить сажу в дымоходе;
  • при необходимости проведите ремонт кладки печи и дымовой трубы;
  • прибейте к полу возле топочной дверки лист металла размеров (50х70 см);
  • следите за тем, чтобы отопительная печь не перегревалась;
  • не применяйте легковоспламеняющиеся жидкости для растопки печи;
  • внимательно следите за детьми, не оставляйте их без присмотра;
  • курение лучше осуществлять в специальных для этого местах. Не забывайте, что курение в постели в алкогольном опьянении очень часто является причиной пожара;
  • храните в доме средства тушения первичного возгорания - огнетушитель.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам экстренных служб «01», «101», «112», четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

Помните о том, что пожар легче предупредить, чем тушить! Соблюдая эти несложные правила пожарной безопасности, вы обезопасите себя, своих родных и близких от непоправимых последствий!

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