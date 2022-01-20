Уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области Эдуард Харченко посетил следственный изолятор №2

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В ходе рабочей поездки бизнес-омбудсмена сопровождали помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов и главный консультант аппарата уполномоченного Татьяна Анненкова.

Врио начальника учреждения майор внутренней службы Александр Шляхтин ознакомил гостей с историей образования СИЗО, особенностями содержания под стражей следственно-арестованных.

В рамках проводимой работы с предпринимателями по борьбе с проявлениями коррупции Эдуард Харченко встретился с обвиняемым по преступлениям экономической направленности. Он ответил на интересующие гражданина вопросы, дал разъяснения о ходе и порядке рассмотрения дел по экономическим статьям.

Жалоб на условия содержания от подследственного не поступало.

В завершении визита уполномоченный по защите прав предпринимателей поблагодарил сотрудников УИС за взаимодействие и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.