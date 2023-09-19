Уполномоченный по правам ребенка в СО Юлия Николаева совершила рабочую поездку в СИЗО-4

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Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева совершила рабочую поездку в СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области.



Вместе с ней следственный изолятор посетила главный консультант-ответственный секретарь аппарата межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Шапошникова.

Должностных лиц сопровождали заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Максим Мищенко и помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов.



В ходе рабочей поездки Юлия Николаева провела совещание с руководством исправительного учреждения, где особое внимание обратила на строгое соблюдение действующего законодательства в отношении несовершеннолетних.



Затем она и сопровождающие ее сотрудники УИС побывали в помещениях, где содержатся несовершеннолетние подследственные, и ответили на интересующие их вопросы, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО