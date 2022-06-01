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Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области поздравила земляков с Днем защиты детей

1 июня 2022 10:58
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Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области поздравила земляков с Днем защиты детей

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Владимировна Козлова:

Дорогие ребята и уважаемые взрослые жители и гости Самарской области!

Поздравляю Вас с Международным днем защиты детей!

Международный день защиты детей - это напоминание взрослым об ответственности за детей, за их жизнь и здоровье, безопасность и благополучие.  

Уважаемые взрослые, помните, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство. Задача взрослых - делать все возможное, чтобы детство было самой прекрасной порой жизни, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой и любовью близких людей. Желаю Вам терпения, справедливости, доброты и нежности по отношению к детям.

День защиты детей – это, конечно, праздник для детей. Важно, чтобы для всех детей это был праздник счастья, улыбок и искренней детской радости.

Хочется пожелать, чтобы не только в этот день каждый ребенок чувствовал себя защищенным, любимым и безгранично счастливым.

Всем - здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго. Пусть небо над головой будет мирным, а каждый новый день - добрым и интересным.

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