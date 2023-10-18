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Уполномоченный по правам ребенка Татарстана призвала запретить вегетарианство для детей

18 октября 2023 17:37
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В России за последние несколько лет зафиксированы несколько резонансных смертей детей в семьях, где родители придерживались нетрадиционного питания.

Вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку они способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива направлена в Госдуму РФ, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

В России за последние несколько лет зафиксированы несколько резонансных смертей детей в семьях, где родители придерживались нетрадиционного питания. В апреле в Красноярске в многодетной семье, практиковавшей сыроедение (отказ от варки продуктов), скончалась двухлетняя девочка через несколько дней после того, как простудилась. Похожая история произошла в Краснодаре в семье блогера-сыроеда, где скончался от истощения младенец. Мужчина заявлял, что, не давая ребенку пищи, рассчитывал приучить его к сыроедству, обливал его холодной водой, а в смерти сына обвинил гражданскую супругу.

"Мы обратились к руководителям комитетов Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и по охране здоровья с инициативой рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедения в отношении несовершеннолетних детей, поскольку употребление детьми несоответствующей пищи или отсутствие определенных продуктов способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти", - сказала Волынец.

По словам детского омбудсмена Татарстана, к сожалению, уже не единичны случаи гибели детей из-за того, что их родители - приверженцы вегетарианства и прочих диет, которые не приемлемы в детском питании. Она отметила, что подобные альтернативные виды пищевого поведения чреваты дефицитом жизненно важных витаминов и минералов, например, белка, железа, кальция, цинка, йода, что приводит к анемии, неврастении, отставанию в росте и развитии, нарушению моторики, дисбалансу гормонов щитовидной железы и другим тяжелым последствиям.

Волынец считает, что родители, с одной стороны, имеют приоритетное право на воспитание детей, с другой - несут ответственность за их жизнь, здоровье, физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. Они обязаны не причинять вред детям. Однако в российском законодательстве отсутствуют положения, которые бы грозили наказанием для родителей, в семьях которых принуждают детей к сыроедению и вегетарианству без врачебной необходимости.

Новая законодательная инициатива, по мнению Волынец, позволит окружающим (очень часто родственники, близкие, социальные службы знают о сложившейся ситуации в какой-то семье, но не могут повлиять на нее) в случае необходимости вмешаться в ситуацию в интересах детей. Им будет на что опираться, чтобы это не выглядело как излишнее вмешательство в семью, чтобы были основания "вразумить родителей".

 

Фото:   freepik.com

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