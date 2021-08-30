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Уполномоченные по правам человека примут участие в видеонаблюдении за ходом выборов

30 августа 2021 15:38
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Это позволит Уполномоченному и региональным омбудсменам оперативно реагировать на жалобы о нарушениях избирательных прав.

30 августа состоялось совещание в ЦИК России по вопросам организации доступа к трансляции видеоизображения из помещений для голосования и работы центров наблюдения на выборах в сентябре 2021 года.

В мероприятии приняла участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, в режиме ВКС присоединились омбудсмены в регионах, в том числе Ольга Гальцова, Уполномоченный по правам человека в Самарской области.  

Федеральный омбудсмен и региональные уполномоченные по правам человека впервые получат доступ к видеотрансляции во время выборов в соответствии с Постановлением ЦИК России от 25 августа 2021 года «О внесении изменений в Порядок применения средств видеонаблюдения при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва».

Доступ к видеотрансляции во время выборов позволит Уполномоченному и региональным омбудсменам оперативно реагировать на жалобы о нарушениях избирательных прав, превентивно принимать меры по обеспечению прозрачности выборов.

В общей сложности видеонаблюдением охвачены 96% ТИК и УИК. Трансляция будет вестись непрерывно 3 дня, информация будет храниться 3 месяца. К ней можно будет обратиться в случае спора. 

В Самарской области участниками совещания также стали: Вадим Николаевич Михеев, председатель региональной Избирательной комиссии, Виктор Владимирович Полянский, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными и правоохранительными органами и ОНК, представители политических партий. 

 

Фото:   пресс-служба УПЧ СО

 

Теги: видеонаблюдение выборы УПЧ

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