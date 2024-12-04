УПЧ в Самарской области Елена Лапушкина посетила спецприемник

152

Сегодня в областной столице Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина совместно с представителями областного главка полиции посетила специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке.

В ходе мероприятия грубых нарушений работы учреждения выявлено не было.

В рамках осуществления своих полномочий Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина посетила специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, Управления МВД России по городу Самаре. В мероприятии приняли участие представители Общественной наблюдательной комиссии за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, сотрудники аппарата Уполномоченного, прокурор города Самары Артём Ярыгин, а также заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Дмитриев и начальник отдела информации и общественных связей областного главка капитан внутренней службы Александр Курбатов.

Во время визита омбудсмен ознакомилась с условиями содержания арестованных граждан, уделив особое внимание вопросам обеспечения их безопасности, организации питания, возможности свободного обращения к представителям надзорных органов, адвокатам, представителям общественных организаций.

Также Уполномоченный по правам человека пообщалась с сотрудниками специального приемника и содержащимися в нем гражданами, детально изучила все озвученные ими вопросы, проверила ведение регистрационного журнала, наличие необходимых предметов гигиены, осмотрела все помещения.

Елена Лапушкина отметила, что работа специального приемника в Самаре организована на должном уровне и соответствует необходимым требованиям, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО