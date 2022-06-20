УПЧ СО и Средне-Волжское управление государственного автодорожного надзора заключили Соглашение о взаимодействии

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Рабочая неделя началась с подписания Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между государственным органом «Уполномоченный по правам человека в Самарской области» и Средне-Волжским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Основная цель соглашения - принятие совместных мер по вопросам обеспечения государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

В ходе встречи Уполномоченный Ольга Гальцова и заместитель начальника управления – Евгений Живаев обсудили актуальные вопросы состояния и надлежащего безопасного функционирования транспортного комплекса.

- Наша совместная, в том числе и правопросветительская деятельность позволит гражданам задуматься не только о качестве своей жизни, но и о своем будущем – через час или через минуту. Увы, есть водители, которые все еще готовы взять больше, чем положено пассажиров, высадить вне остановочных пунктов, есть и родители, которые нанимают частные автобусы для перевозки детей, выездов на выпускные, на природу. Время задуматься о цене человеческой жизни, для этого существует наш орган, надзирающий за соблюдение транспортного законодательства, - рассказал Евгений Александрович Живаев

- К Уполномоченному по правам человека жители региона обращаются по разным вопросам, доверяя правозащитникам, зная, что здесь всегда поддержат. Вместе с тем, обращение в федеральные структуры воспринимается как долгий путь. Теперь мы вместе с представителями межрегионального управления автодорожного надзора сможем помочь в восстановлении нарушенных прав на безопасность на объектах транспортной инфраструктуры, – подчеркнула Ольга Дмитриевна Гальцова.

В качестве ближайших мероприятий стороны наметили проведение «горячих линий», куда можно было бы сообщить о нарушениях либо высказать благодарность: народные рейтинги водителей и компаний-перевозчиков стимулируют к дальнейшей благополучной работе. А также организация пресс-конференций, семинаров с привлечением общественности, направленных на повышение внимания к безопасности на дорогах, сохранению здоровья и жизни участников дорожного движения, сообщает пресс-служба УПЧ СО.

Фото: пресс-служба УПЧ СО