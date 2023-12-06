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Университет сервиса объявил победителей интенсива «Арт-туризм»

6 декабря 2023 18:54
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Лучшие зарисовки легли в основу серии сувенирных открыток.

В масштабном проекте приняли участие более 900 участников из разных уголков страны. В течение нескольких месяцев молодые люди бесплатно учились тревел-скетчингу и созданию арт-экскурсий. Лучшие зарисовки легли в основу серии сувенирных открыток.

«Арт-туризм» был реализован Университетом сервиса при грантовой поддержке «Движения Первых». Его география охватила 12 регионов России. В финал вышли 100 участников из Самарской области, Москвы, Владивостока, Оренбурга, Уфы. Очный этап проходил 16 ноября. Молодые люди выезжали на экскурсии по Тольятти и Самарской области, делали тревел-зарисовки и работали в командах над арт-маршрутами. В каждой команде объединялись ребята из разных населенных пунктов и учебных заведений. В общей сложности 20 творческих групп готовили арт-экскурсии по одному из пяти направлений туризма: культурно-познавательному, промышленному, экологическому, религиозному и агротуризму.

Из созданных скетчей экспертное жюри выбрало лучшие работы. На их основе были составлены наборы сувенирных открыток с видами Самарской области. Пятого декабря в ПВГУС состоялась церемония награждения победителей и презентация открыток, на каждой из которых указано имя автора.

 «Сегодня университеты не только обучают, развивают науку, но и задают новые тренды. В проекте «Арт-туризм» мы соединили дизайн и туризм. Оба эти направления тесно связаны друг с другом, поскольку невозможно развивать туризм без качественной сувенирной продукции. Мы увлекли в интенсив молодых людей со всей России, чтобы они творили новое, сами узнавали достопримечательности Самарской области и открывали их для гостей региона. Кроме того, нам было важно показать ребятам, что развиваться в туризме, как и в дизайне, – очень интересно», - отметила  Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса.

«Героями» скетчей стали памятники архитектуры и городские скульптуры, культурные объекты и промышленный пейзаж, природа Самарской Луки. В том числе в фокусе внимания юных художников оказался Жигулевск. Его глава и выпускник Университета сервиса Илья Сухих принял участие в церемонии награждения победителей - он вручил специальный приз от администрации Жигулевска.

«Арт-туризм» позволил новому поколению узнать о красотах Самарской области и Жигулевской земли, влюбиться в наши места. Уверен, победили сильнейшие. Я искренне надеюсь, что еще много подобных проектов будет реализовано на самарской земле», – сказал Илья Сухих.

«Развитие креативных индустрий очень важное и нужное направление в отрасли туризма. Мы всегда приветствуем нестандартные решения и видения молодежи. Благодаря интенсиву «Арт-туризм» Университета сервиса, был создан настоящий иллюстрированный рассказ о Самарской области. Здесь каждая картинка становится билетом в захватывающее путешествие по региону, полное необычных мест и завораживающих видов», – поделился министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Свои специальные призы участникам интенсива также вручили представители администраций Тольятти, национального парка «Самарская Лука», компании LADA Sport, Центра туристических программ «Пилигрим», пикник-парка «Пара Альпак» и других организаций региона – партнеров Университета сервиса.

«Мне было интересно от первой минуты интенсива до финальной, – поделилась впечатлениями тольяттинская школьница Софья Цыганова, одна из победителей в номинации «Культурно-познавательный туризм». – Я живу в этом городе, хорошо его знаю, но все равно открыла для себя новые места. Ребята создали так много красивых работ! Я смотрю на зарисовки команд, и мне очень нравится. Сделать из наших скетчей открытки – невероятная идея, буду всем знакомым их дарить!», сообщает пресс-служба .

 

Фото предоставлено Университетом сервиса

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