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Уникальный общественно-просветительский проект «Живая история Самарской губернии» приглашает гостей

1 июня 2021 14:02
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Уникальный общественно-просветительский проект «Живая история Самарской губернии» приглашает гостей

С июня по ноябрь 2021 года в рамках празднования 170-летия Самарской губернии все жители и гости области смогут стать участниками уникального общественно-просветительского проекта «Живая история Самарской губернии», посвященного основным вехам в истории самарской земли. Площадками проведения уникальной акции станут 32 локации для жителей 37 муниципальных образований Самарской области, в которых по заранее разработанному графику будет смонтировано современное выставочное пространство. В каждом пункте выставка будет работать не менее недели. Выставка такого масштаба проходит в нашем регионе впервые!

В фокусе внимания проекта история, культура и традиции Самарского края – слагаемые фундамента современного общества нашего региона и его ценностно-смысловых ориентиров. Уникальность акции – интерактивность: это не просто ряд экспонатов и исторических артефактов, это ещё и большое количество интересных и познавательных мероприятий, направленных на знакомство с развитием и историей Самарской губернии.

«Якорным» элементом общественной акции выступает интерактивная выставка с дополненной реальностью (AR) «Живая история Самарской губернии». На базе современного выставочного пространства с использованием мобильного приложения «Живая история» посетителям выставки доступны 24 экспоната. Каждый экспонат имеет разноплановую анимацию, голосовое сопровождение виртуального экскурсовода и набор «зон интереса», раскрывающих отдельные сведения об объекте. 

Помимо выставки запланирована обширная программа, рассчитанная на интересы каждого гостя, независимо от его возраста: это и чемпионаты по сбору спилс-карт Российской Федерации и Самарской области, и тематические викторины по объектам выставки, связанным с историей нашего региона, и работа детской площадки с мастер-классами и анимационной программой, и необычная 3D-фотозона с интерактивным фотокиоском, где каждый посетитель сможет получить фото с историческим персонажем, и многое другое.

Также запланировано проведение деловых программ, тематических форсайт-сессий «Ресурсная среда для каждого» с участием известных общественных деятелей и представителей сферы науки и техники, культуры и искусства, которые подробно расскажут гостям выставки, как реализовать себя, свои идеи, пользоваться современными технологиями, и ответят на актуальные вопросы.

Отметим, что уже сегодня доступны интернет ресурсы, на которых каждый сможет познакомиться с достижениями Самарского региона: в сети «Инстаграмм» – https://www.instagram.com/history_63/, «ВКонтакте» – https://vk.com/nasledie_pobeda. Также «ВКонтакте» пройдет три онлайн-мероприятия для жителей всех муниципальных районов Самарской области: конкурс плакатов и конкурс видеороликов, где можно рассказать о достоянии своей малой родины, а также онлайн-марафон по истории и достижениям Самарского региона «Живая история Самарской губернии». Итоги будут подводиться еженедельно. 

Более подробная информация о проекте «Живая история Самарской губернии» и онлайн-марафоне представлена на официальном сайте акции – https://xn--63-6kchtmca7cujm0og.xn--p1ai/, и в официальных сообществах: https://vk.com/nasledie_pobeda, https://www.instagram.com/history_63/

Теги: В центре внимания выставка Живая история Самарская губерния

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