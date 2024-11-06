«Умный четверг» в самарском Историческом парке

144

Исторический парк «Россия – моя история» Самара:

7 ноября в 13:00 приглашают на лекцию «Куйбышев военных лет и журналисты союзников» в рамках просветительского цикла «Умный четверг».



Спикер Буранок Сергей Олегович - доктор исторических наук, проректор по научно-исследовательской работе СГСПУ, расскажет об истории восприятия города журналистами союзников СССР. (14+)

Слушатели узнают:

- как репортёры оценивали географию и природу Куйбышева, свой быт, взаимодействие с местными жителями и властями;

- какие оставили мемуары, статьи и документы;

- какие отзывы оставили о Параде 7 ноября.



Исторический парк приглашает так же в ноябре:

28 ноября 2024 г., 15:00 14+

Лекция: «Знакомство с домом научной коллаборации им. Н.Н. Семенова»

Спикеры: сотрудники Дома научных коллабораций



Вход свободный.

Запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52

Фото: Исторический парк «Россия – моя история» Самара