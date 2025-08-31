Умерла ветеран ВОВ и легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова

172

Знаменитой участницы Курской битвы не стало в возрасте 103 лет, сообщает "Газета.Ru".



«С прискорбием сообщаем, что сегодня не стало нашей легендарной Марии Денисовны Колтаковой», — говорится в ее Telegram-канале.



Мария Колтакова ушла на фронт добровольцем в 1942-м, во время войны она участвовала в Курской битве, в освобождении Харькова и Львова, Польши и Чехословакии. За подвиги ее наградили медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени.



А еще знаменитая «железная бабушка» пропагандировала здоровый образ жизни и была 16-кратной рекордсменкой Книги рекордов России. Мария Денисовна участвовала в экстремальных гонках в Сочи, летала на реактивном самолете Л-29, совершила полет на планере «Бланик» Л-13 и управляла танком Т-72 в Белгороде. Свой 100-летний юбилей она отметила еще одним рекордом, простояв целых 100 секунд на гвоздях.



