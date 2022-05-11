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Умерла вдова Льва Яшина, легендарного вратаря московского "Динамо" и сборной СССР 
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Умерла вдова Льва Яшина, легендарного вратаря московского "Динамо" и сборной СССР 

11 мая 2022 16:39
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Валентине Яшиной был 91 год.

Валентина Яшина, вдова бывшего вратаря московского футбольного клуба "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина, скончалась на 92-м году жизни. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Динамо", передает ТАСС.

О причинах смерти не сообщается. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище, где захоронен Лев Яшин. Пара состояла в браке с 31 декабря 1954 года. Яшин скончался 20 марта 1990 года.

"Для поколений динамовцев она была настоящим символом клуба, олицетворением величайшей футбольной фамилии в истории отечественного футбола. Сегодня в динамовской семье большое горе, мы потеряли очень близкого, светлого и доброго человека, который всегда от всего сердца поддерживал команду и каждого ее футболиста. Ей аплодировали стоя, делаем это сейчас снова, прощаясь с уникальной, выдающейся женщиной. Выражаем самые искренние соболезнования семье и близким Валентины Тимофеевны", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы - 1960 в составе сборной СССР. В 1963 году голкипер получил "Золотой мяч" - учрежденный журналом France Football приз лучшему игроку года. Он является единственным вратарем, удостоенным этой награды. В декабре 2020 года France Football признал Яшина лучшим вратарем в истории футбола.

На протяжении всей карьеры Яшин выступал за московское "Динамо", в составе которого пять раз становился чемпионом СССР, три раза - обладателем кубка страны. В составе национальной команды он также доходил до финала чемпионата Европы 1964 года и полуфинала чемпионата мира - 1966. Именем Яшина назван символический клуб, в который входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. В 2019 году France Football учредил премию имени Льва Яшина, вручаемую лучшему вратарю года.

Футбольный клуб "Динамо" поддерживал тесные связи с Яшиной, которая участвовала во многих клубных мероприятиях. 15 апреля перед матчем чемпионата России с грозненским "Ахматом" Яшина наградила вратаря бело-голубых Антона Шунина, который вошел в "Клуб Льва Яшина", сыграв 100 матчей "на ноль".

 

Фото:   Александр Щербак/ТАСС

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