Умерла вдова Леонида Гайдая, заслуженная артистка Российской Федерации актриса Нина Гребешкова

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Вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ, передает РИА Новости.

"Десятого мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930-2025)", - говорится в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

В творческой биографии актрисы было около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семёна Семёновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тётя Клава в фильме "Спортлото-82" другие.

Фото: pxhere.com