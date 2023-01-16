82

На 77-м году жизни умерла эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка РСФСР Ольга Вардашева. Об этом говорится на сайте Петербургского театра «Мюзик-Холл», где Вардашева более 40 лет являлась ведущей солисткой, сообщает РБК.



«Соболезнования в адрес родных и близких Ольги Вардашевой выразили директор театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак и художественный руководитель Фабио Мастранджело», — говорится в сообщении.



Вардашева родилась 19 апреля 1946 года. В 1955-м она переехала в Ленинград, в 1966 году стала солисткой Ленинградского мюзик-холла. Дуэт Вардашевой с Людмилой Невзгляд стал популярен в 1970-х годах, вместе они исполняли такие песни, как «Момчета», «Белый танец», «Память», «Сердце, «Старый костер».



Ольга Вардашева также является заслуженной артисткой Северо-Осетинской АССР. Последние годы жизни она проживала на территории Северной Осетии.

Фото: ru.freepik.com

