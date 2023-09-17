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Умер знаменитый поэт-песенник Николай Добронравов

17 сентября 2023 10:20
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Умер знаменитый поэт-песенник Николай Добронравов

Умер лауреат Государственной премии СССР, поэт Николай Добронравов. Об этом сообщила «Экспресс газета».

Одному из самых известных советских и российских поэтов-песенников было 94 года. Причиной смерти назвали долгую и продолжительную болезнь, пишет Лента.

Добронравов был женат на композиторе Александре Пахмутовой, которая писала мелодии к его стихам.

Тексты Добронравова воспевали труд и романтические для граждан СССР профессии, как, например, летчика или геолога. Случалось, что заказчиком выступала власть. Так, его с женой отправили на Братскую ГЭС и поручили до 31 января 1962 года написать песню, «достойную наших ребят». В результате родился цикл песен «Таежные звезды», главным в котором гремит «Главное, ребята, сердцем не стареть!».

Пахмутова вспоминала, что их с супругом однажды вызывали «наверх» и просили написать песню о первом полете человека в космос. Сложность заключалась в том, что композицию нужно было записать еще до того, как Гагарин оказался на орбите. В результате родилась «Заря космического века».

Такие песни, как «И вновь продолжается бой!» «Только так победим!» и «Любовь, комсомол и весна», хоть и были созданы по заказу власти, до сих пор исполняются многими музыкантами и обрастают кавер-версиями.

Значительная часть песен Добронравова посвящена спорту. Стоит вспомнить такие шедевры как «Герои Спорта» и «Команда молодости нашей». Совместно с Сергеем Гребенниковым Добронравов написал песню «Трус не играет в хоккей», которая стала символом исторической победы СССР в хоккейной суперсерии: 7:3 против сборной Канады.

Поэт написал текст песни к закрытию Олимпийских игр-80 в Москве. По воспоминанию певца Льва Лещенко, во время исполнения песни «На трибунах становится тише» на глазах многих зрителей были видны слезы.

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