Умер создатель кота Леопольда, крошки енота и мамы и мамонтенка художник--мультипликатор  Вячеслав Назарук

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Художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший знаменитых героев советских мультипликационных фильмов — персонажей кота Леопольда, крошки енота и мамы и мамонтенка, — скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил 29 января шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков, пишут "Известия".

«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многих других Вячеслав Назарук», — указал Капков на своей странице в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Советский и российский художник-мультипликатор, живописец и скульптор Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Он также известен как книжный иллюстратор и живописец, является автором серии полотен, посвященных русской истории, в частности это «Ледовое побоище» и триптих «Слово о полку Игореве».

За серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде в 1985 году художник был удостоен Госпремии СССР.

Фото: ru.freepik.com