Умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов

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В воскресенье в возрасте 75 лет умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, культуролог Кирилл Разлогов.

"Он скончался вчера от сердечной недостаточности", — сообщила РИА Новости его дочь Анастасия Разлогова.

Дата и место прощания станут известны позже.

Разлогов родился в 1946 году в семье дипломата. В 1969-м окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, в 1984-м — Академию внешней торговли.

В 1972 году начал читать лекции о зарубежном кино на Высших курсах сценаристов и режиссеров, затем работал в НИИ киноискусства, советником председателя Госкино СССР, директором Российского института культурологии.

С 1999 года Разлогов был программным директором Московского международного кинофестиваля, а также президентом Гильдии киноведов и кинокритиков; с 2013-го — ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства и профессором ВГИКа.

Автор книг и статей об истории кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).