Умер художник-сценограф Борис Краснов

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Художник-сценограф Борис Краснов умер в ночь на вторник в Москве в возрасте 60 лет.

Причиной стали последствия инсульта, сообщил ТАСС его адвокат Александр Добровинский.

«К сожалению, в 01:17 умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким», — сказал он.

Борис Краснов — автор более 3,5 тыс. проектов, он оформлял концерты, телепрограммы, фестивали, сотрудничал с Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной, Александром Розенбаумом и многими другими. Кроме того, Краснов занимался оформлением спектаклей ведущих российских театров.