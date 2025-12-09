Умер экс-министр финансов Самарской области Андрей Прямилов

В Самаре простятся с бывшим министром финансов Андреем Прямиловым. Чиновника не стало вечером в понедельник, 8 декабря.

Последний год экс-глава Минфина находился под следствием. Его обвиняли в махинациях, связанных со строительством станции метро «Театральная». С октября 2024 года он находился в СИЗО. Однако, как сообщил 63.RU источник, знакомый с ситуацией, незадолго до смерти Андрея Прямилова выпустили на свободу.

«Он находился под подпиской о невыезде», — пояснил собеседник.

Андрею Прямилову было 64 года.