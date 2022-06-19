Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

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Бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991–1992 годах Геннадий Бурбулис умер в возрасте 76 лет в Баку, сообщили РИА Новости в "Ельцин-центре".

"Некролог готовим, пока нет информации о похоронах, нам сообщили 15 минут назад", — заявила заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень.

По данным исполнительного директора центра Людмилы Телень, политик приехал в Баку для участия в конференции. Азербайджанские СМИ пишут, что речь идет о IX Глобальном Бакинском форуме.

Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске. В 1974 году закончил философский факультет Уральского государственного университета имени А. М. Горького. С 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина и занимал пост госсекретаря РСФСР. Был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным. С 1993 по 1999 год — депутат Госдумы I и II созывов. С 2000 по 2001 год — вице-губернатор Новгородской области. С 2001 по 2007 год — член Совета федерации от региона.

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок