Умер дважды Герой Советского Союза, совершивший четыре полета в космос, космонавт Валерий Рюмин

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Совершивший четыре полета в космос, дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин умер в возрасте 82 лет, сообщили в понедельник в Роскосмосе, передает ТАСС.

Соболезнования родственникам космонавта выразил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. "Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - приводятся слова Рогозина в сообщении.

Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. На должность космонавта-испытателя он был назначен 21 марта 1973 года. Рюмин совершил четыре полета в космос, один из которых по программе "Мир - Шаттл".

Космонавт руководител полетом станций "Салют-7" и "Мир", программой "Мир - NASA" и "Мир - Шаттл" с российской стороны.

Фото: Альберт Пушкарев/ТАСС