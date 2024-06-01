Умер депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров

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Депутат Госдумы, исследователь Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента 1 июня, пишут "Известия".

Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что Чилингаров был первопроходцем в исследовании Арктики и Антарктики, руководил несколькими экспедициями и внес неоспоримый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

«Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — заключил Володин.

Доктор географических наук, профессор, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров являлся президентом Государственной полярной академии (ликвидирована в 2015 году в связи с присоединением к Гидрометеорологическому университету), президентом Ассоциации полярников. Удостоен множества званий, в том числе Герой Советского Союза и Герой РФ, заслуженный метеоролог Российской Федерации и заслуженный географ Российской Федерации.