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Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко

8 ноября 2021 14:57
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Ему было 55 лет.

Министерство энергетики России подтвердило факт смерти бывшего министра энергетики Сергея Шматко, соболезнования выразил действующий глава Минэнерго Николай Шульгинов. На момент смерти Шматко было 55 лет, пишет ТАСС.

По словам Шульгинова, Шматко был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК, внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях.

"Многие годы он руководил министерством энергетики, а потом входил в его общественный совет. В памяти тех, кто знал Сергея Ивановича, он навсегда останется блестящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком. Его безвременный уход из жизни - невосполнимая утрата для отечественной энергетики", - добавил Шульгинов.

 

Фото:   Валерий Шарифулин/ТАСС

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