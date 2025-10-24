Я нашел ошибку
Главные новости:
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В Самарской области за 10 дней выявлено 723 нарушения миграционного законодательства
Муниципальные служащие Самарской области могут подать заявки на премию «Служение»
самарцы стали активнее использовать мобильный интернет на прогулках
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка
Умер актер самарского театра драмы

24 октября 2025 18:01
104
В пятницу, 24 октября, ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Анатольевич Машкин. Он служил в самарском театре драмы. Известному актеру было 84 года.

«Прощание пройдёт в Перми, где он проживал в последнее время. Самарские зрители могут почтить память Юрия Анатольевича и возложить цветы к портрету артиста в фойе театра на первом этаже перед началом вечерних спектаклей», — сообщили представители драмтеатра.

Первые роли Юрий Анатольевич исполнил в 14-летнем возрасте на сцене Новокузнецкого драматического театра. В разные годы работал в драматических театрах Кемерово, Перми, Челябинска, Кирова, в Ленинградском театре имени Ленсовета. С 1987 по 1988, с 1989 по 2001 и с 2007 года по июль 2025-го — артист Куйбышевского (Самарского) академического театра драмы имени Максима Горького.

Юрий Машкин снимался также в художественных фильмах. Одна из его известных ролей — тренер Евгений Харитончик в кинокартине «Центровой из поднебесья» (студия им. Горького, режиссёр И. Магитон, 1975 год), пишет 63.ру.

