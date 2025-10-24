Умер актер самарского театра драмы

104

В пятницу, 24 октября, ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Анатольевич Машкин. Он служил в самарском театре драмы. Известному актеру было 84 года.

«Прощание пройдёт в Перми, где он проживал в последнее время. Самарские зрители могут почтить память Юрия Анатольевича и возложить цветы к портрету артиста в фойе театра на первом этаже перед началом вечерних спектаклей», — сообщили представители драмтеатра.

Первые роли Юрий Анатольевич исполнил в 14-летнем возрасте на сцене Новокузнецкого драматического театра. В разные годы работал в драматических театрах Кемерово, Перми, Челябинска, Кирова, в Ленинградском театре имени Ленсовета. С 1987 по 1988, с 1989 по 2001 и с 2007 года по июль 2025-го — артист Куйбышевского (Самарского) академического театра драмы имени Максима Горького.

Юрий Машкин снимался также в художественных фильмах. Одна из его известных ролей — тренер Евгений Харитончик в кинокартине «Центровой из поднебесья» (студия им. Горького, режиссёр И. Магитон, 1975 год), пишет 63.ру.