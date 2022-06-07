УФССП СО: состоится горячая телефонная линия на тему противодействия коррупции

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9 июня 2022 года с 12.00 до 13.00 часов сотрудники отдела собственной безопасности УФССП России по Самарской области проведут горячую телефонную линию на тему противодействия коррупции.

Задать вопросы, относящиеся к выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений или незаконных действий коррупционного характера, в том числе со стороны сотрудников органа принудительного исполнения, граждане смогут по телефону: 8(846) 266-56-36.

Информация, поступившая во время работы горячей линии, будет зарегистрирована и проверена. В случае необходимости, руководство Управления примет соответствующие меры реагирования, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области