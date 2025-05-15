УФСИН СО заключил соглашение с Самарским филиалом фонда «Защитники Отечества» 

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УФСИН России по Самарской области расширяет сотрудничество с общественными организациями, направленное на защиту прав и интересов участников специальной военной операции, членов их семей и других категорий граждан.

В целях усиления взаимодействия по этим направлениям начальник УФСИН региона Алексей Климов и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Самарской области Наталья Полянскова подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на организацию совместной работы по обеспечению государственных гарантий защиты прав и свобод участников СВО, выявлению, предупреждению и устранению нарушений этих прав. Также соглашение предусматривает использование информационных, правовых и организационных ресурсов для планирования и реализации общих мероприятий.

«Подписание соглашения — важный шаг в усилении профилактической и правозащитной деятельности УФСИН. Мы заинтересованы в том, чтобы поддержка участников специальной военной операции и их семей была комплексной, своевременной и эффективной. Взаимодействие с такими организациями, как фонд «Защитники Отечества», позволяет нам достигать этой цели», – подчеркнул Алексей Климов

Подписанный документ станет основой для дальнейшей согласованной работы и послужит инструментом реализации мер по защите прав и законных интересов граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО