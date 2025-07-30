УФСИН СО: состоялась встреча боевых товарищей

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Состоялась встреча ветеранов УФСИН России по Самарской области, принимавших участие в служебной командировке в Чеченскую Республику в 2000 году.

В составе сводного отряда Главного управления исполнения наказаний по Самарской области сотрудники были направлены на выполнение задач по поддержанию общественного порядка в населённых пунктах Ханкала, Чернокозово и Гудермес. В условиях сложной оперативной обстановки они проявили высокий профессионализм, мужество и ответственность, выполняя возложенные обязанности в интересах безопасности и стабильности региона.

На протяжении 25 лет члены отряда поддерживают связь между собой, активно участвуют в патриотической работе, проводят беседы с молодыми сотрудниками УФСИН России по Самарской области, способствуя профессиональному росту и формированию правового сознания среди молодёжи.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО