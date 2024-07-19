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УФСИН СО: Ирина Малкина уже 31 год работает в уголовно-исполнительной системе

19 июля 2024 16:29
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По словам Ирины Николаевны, секрет лишь в том, что нужно всем сердцем любить свое дело.

Ирина Николаевна Малкина уже 31 год работает в уголовно-исполнительной системе. Большую часть жизни она посвятила службе, считая учреждения – своим домом, а коллектив – семьей.

К поступлению на службу Ирину Николаевну привели нелегкие девяностые. На родном заводе «Прогресс», где она в течении семи лет работала в должности юрисконсульта, перестали выплачивать заработную плату. Работы не было. Будучи мамой двоих детей, она понимала, что необходимо искать новое место.

— В системе у меня служил дядя, и он сказал , что освобождается место в ЛТП. Меня сразу приняли на должность старшего инспектора. Училась всему заново: как составлять раскладки меню, как накормить 700 человек, как их уложить спать. Затем ЛТП ликвидировали, так как страна стремилась в Евросоюз. Я перешла работать к Анатолию Зимину – начальнику колонии-поселения №27. Также на должность старшего инспектора. Мы выезжали в подразделения колонии, следили за общежитием, — вспоминает Ирина Николаевна.

Проходит время. Вводится единица юриста в исправительной колонии №5. Сотрудники учреждения знали про богатый послужной список Ирины Николаевны и сразу же пригласили ее на службу. Там она проработала с 1996 года по 2014. Несмотря на то, что каждое место требовало от сотрудницы новых навыков и умений, она без сомнений бралась за любую работу.

Она не боялась ничего, и делала все, что от нее ждала исправительная колония. Время службы в учреждении для Ирины Малкиной пролетело, как она сама выразилась, «птицей», но именно то время Ирина Николаевна вспоминает с особыми теплом и нежностью.

«Вы не представляете себе, какая была интересная работа!»

— Работа была построена так, что коллектив был единым целым, одним организмом. Мы шли в учреждение, как на праздник. Сколько раз меня приглашали, например, в управление, даже мысли не было о смене работы. Вся жизнь была в колонии. Когда туда приходишь, все вокруг оживает, все крутится-вертится. Я вспоминаю то время с такой благодарностью. Все было: и хорошее, и плохое, но коллектив всегда держался стойко и дружно.

В истории службы Ирины Николаевны были моменты, когда приходилось преодолевать себя, стиснув зубы и сжав кулаки. Однажды закрывали участок колонии-поселения №27. Осужденные уже были перевезены, осталось только переправить вещи. Для транспортировки был направлен длинномер Камаз. А грузить вещи было некому. Сделав глубокий вдох, к погрузке приступили Ирина Николаевна, два сотрудника оперативного отдела и один осужденный. Камаз был доставлен в колонию, полностью забитый вещами.

— Когда я приехала домой, я легла на ковер. Лежу, плачу, слезы катятся, катятся. Муж заходит, спрашивает: «Ты что плачешь?». Я говорю: «Я не могу, я так устала». Он говорит: «Увольняйся». А я, вытирая слезы: «Нет! Не хочу!».

Бытует частое мнение о том, что служба в УИС – дело не женское. Однако Ирина Николаевна на личном опыте доказала, что это не так. Она с благодарностью вспоминает мужчин-сослуживцев, которые всегда ценили женщин-сотрудников и относились к ним с трепетом и уважением. «С нами всегда ходили сопровождающие сотрудники, однако мы никогда не сталкивались с хамством или нападками осужденных. Даже они всегда оставались тактичны», — рассказывает Ирина Николаевна.

«Многие воспоминания заставляют меня улыбаться, но не только в этом были достоинства моей работы. Вопреки всему мы помогали осужденным. Помогали исправить прошлые ошибки и начать жизнь заново...»

Так случилось и с подопечным колонии-поселения №27. Во время отбывания наказания все замечали его творческие способности. Он пел и принимал активное участие в культурных мероприятиях и концертах. И однажды Ирина Николаевна пошла на юбилей к своим родственникам. Там с большой радостью она обнаружила, что ведет праздник именно этот уже бывший осужденный. В личной беседе с Ириной Николаевной, молодой человек признался, что он стал тем, кем является сейчас, именно благодаря колонии. Он жалеет о содеянном преступлении, но не жалеет о периоде жизни, проведенном в учреждении. Он смог переосмыслить вес свой опыт, понять, что для него важно . И теперь, когда у него растет дочь, он твердо решил, что воспитает ее так, чтобы она никогда не преступала закон.

Еще в 2014 году Ирина Николаевна получила возможность уйти на пенсию, но работа ее не отпускает. Да и она сама уже не видит своей жизни без системы. Даже в процессе беседы с ней интервью приходилось прерывать, поскольку сотрудники, нашедшие ее в чужом кабинете, то и дело заходили задать вопрос или передать документы.

— Сейчас уголовно-исполнительной системе снова понадобилась помощь. Я – юрист, а в отделе кадров уволился специалист по кадрам. Ну, как система будет справляться без такого важного сотрудника? Я и согласилась совмещать должности. А как может быть иначе?

По словам Ирины Николаевны, секрет лишь в том, что нужно всем сердцем любить свое дело. Молодым сотрудникам нужно учиться хранить традиции, работать дружно и быть одним коллективом, одной семьей. Только тогда уголовно-исполнительную систему Самары ожидает и расцвет, и развитие, и новые успехи. Взаимовыручка, уважение и привязанность к каждому сотруднику помогают справляться даже с самыми большими трудностями, сообщает пресс-службой УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

 

Теги: Самара

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