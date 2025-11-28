УФНС СО: в регионе действует пилотный проект – маркетплейс «Витрина имущества банкротов»

УФНС России по Самарской области сообщает: в регионе действует пилотный проект – маркетплейс «Витрина имущества банкротов».

Маркетплейс предоставляет потенциальным покупателям доступ к данным об имуществе должников, которое выставляется на торги. Доступ к «Витрине имущества банкротов» открыт для всех, регистрация не требуется, навигация маркетплейса интуитивна и максимальна удобна. Выбранный объект можно оценить в карточках с фотографиями или выехать для осмотра, обсудив дату и время с арбитражным управляющим.

Маркетплейс «Витрина имущества банкротов» призван сделать процесс реализации имущества открытым и понятным для широкого круга покупателей и инвесторов. Купить можно не только недвижимость, ️земельные участки и транспортные средства, но даже дебиторскую задолженность, оборудование и готовый бизнес.

Фото предоставлено пресс-службойУФНС России по Самарской области