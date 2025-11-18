УФНС СО напоминает жителям региона о сроке уплаты налогов

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области напоминает жителям региона о сроке уплаты налогов.
Не позднее 1 декабря 2025 года необходимо оплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а также, в отдельных случаях, налог на доходы физических лиц.
Суммы налогов, которые необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2025 года, указаны в налоговых уведомлениях.
Налоговые уведомления направлены в «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» - электронный сервис на сайте ФНС России, портал Госуслуг (при наличии согласия), если гражданин не подключен к «Личному кабинету налогоплательщика физического лица», то налоговое уведомление направлено заказным почтовым отправлением.
Оплатить налоги удобно и без комиссий можно:
- в «Личном кабинете налогоплательщика физического лица»,
- на сайте ФНС России - сервис «Уплата налогов и пошлин»,
- в любом подразделение МФЦ,
- в банковских приложений, отделениях банков, платежных терминалов.
Не допускайте образования задолженности по налогам. За несвоевременную уплату начисляются пени и применяются меры принудительного взыскания.
Вовремя, не позднее 1 декабря 2025 года уплаченные налоги, - это общий вклад в развитие региона!