Учреждения УФСИН СО пополнились новыми  служебными собаками

В учреждения УФСИН России по Самарской области поступили новые служебные собаки - три щенка породы немецкая овчарка, переданные в регион из племенного питомника служебного собаководства Пермского института ФСИН России.

Щенки прибыли в сопровождении сотрудников кинологической службы УФСИН и были распределены по учреждениям области, где специалисты-кинологи уже обеспечили необходимые условия для их содержания и адаптации.

В ближайшие недели молодые питомцы пройдут обязательный ветеринарный карантин и процесс освоения новой обстановки. После этого сотрудники начнут профессиональную дрессировку, включающую отработку навыков необходимых для дальнейшего несения службы, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО