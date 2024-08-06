Учителей и врачей скорой помощи обеспечат планшетами на отечественном ПО

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На официальном сайте Кремля опубликовали перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

В перечне сказано, что правительству России в целях осуществления наццели "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы" поручено завершить создание беспроводных сетей Wi-Fi в общеобразовательных и профобразовательных организациях для обеспечения доступа к сети Интернет.

Также отмечается, что необходимо обеспечить врачей неотложной и скорой медпомощи, а также учителей российскими планшетами на базе мобильной ОС РФ для организации защищенного доступа к информационным системам, пишет Смотрим.

Ранее стало известно, что планшеты на отечественной операционной системе "Аврора" разработают для пилотов "Аэрофлота".