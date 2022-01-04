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Ученый назвал срок достижения людьми бессмертия

4 января 2022 11:32
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Ученый назвал срок достижения людьми бессмертия

Нынешнее поколение с большой гарантией доживет до технологий бессмертия, считает ученый, руководитель фонда «Наука против старения» и общественной организации Open Longevity Михаил Батин.

Рассказывая 4 января о главных трендах в поиске бессмертия порталу «Лента.ру», ученый в первую очередь выделил трансплантацию.

«Это направление получит новое развитие, когда мы научимся выращивать органы, используя биоинкубаторы, терапевтическое клонирование, ксенотрансплантацию, когда человеческий орган выращивается в животном. Рядом стоит и регенеративная медицина — способность стимулировать эти процессы в самом организме», — приводит его слова

Также он отметил, что для достижения прорыва в вопросе бессмертия, нужно суметь смоделировать деятельность мозга. Пока ученые мало что могут сказать о том, как работает сознание, но они активно работают в этом направлении.

Батин подчеркнул, что изучение механизмов старения является ключевым в поиске бессмертия. В данном случае нельзя путать слова «старение» и «время».

«Старение — набор биологических процессов, когда ломаются белки, накапливаются продукты химических реакций, метаболиты, захламляется организм. И удаление этого хлама является существенной задачей. С другой стороны, меняется и работа генома, необходимо добиться того, чтобы он функционировал как у молодого», — отметил ученый.

Батин также пояснил, что в органах главное не их наличие, а выполнение ими функций. Поэтому важно воссоздать не сам орган, а его функцию.

В борьбе со старением может помочь и искусственный интеллект, который сможет собрать и обработать информацию, пишут "Известия".

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