Ученые выбрали места для российских баз на Луне

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Российские специалисты выбрали площадки для размещения национальных баз вблизи Южного и Северного полюсов Луны. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН Евгений Слюта.

К преимуществам выбранных участков относятся почти постоянная освещенность Солнцем, бесперебойная радиовидимость Земли, наличие полезных ресурсов и пространства для исследовательских и разведочных работ.

«Вблизи Южного полюса отобраны четыре потенциальные площадки, пригодные для размещения лунных станций. Три из них компактно расположены на валах кратеров Де Жерлаш, Шеклтон, Слейтер и четвертая — чуть в отдалении на плато Лейбница», — сообщил ученый.

По его словам, в южных приполярных районах также предполагают в ближайшее время создавать станции Китай, США и другие страны. Он также претендуют на наиболее удобные участки, поэтому следует торопиться, чтобы «застолбить» их.

«В целом, действует принцип: кто первый, тот и занял, — объяснил Слюта принцип распределения участков. — Поэтому ведущие державы соревнуются, стремясь быстрее освоить самые лучшие площадки».

По словам ученого, в 2028 году в рамках экспедиции «Луна-27» на поверхность спутника отправят два российских модуля. Один совершит посадку около Южного полюса, второй — вблизи Северного. Успех этих миссий позволит нашей стране сделать весомую заявку на размещение станций в районе посадки этих аппаратов.

Евгений Слюта добавил, что окрестностях Северного полюса Луны определены три потенциально удобные площадки размером 10×10 км. Они также соответствуют всем ключевым критериям.