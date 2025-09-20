Ученые рассказали о расшифровке речи животных с помощью ИИ

173

Искусственный интеллект (ИИ) всё чаще помогает ученым расшифровывать сложные формы общения среди животных. В недавнем исследовании с помощью ИИ были проанализированы звуки, издаваемые кашалотами, что позволило ученым выявить паттерны, аналогичные тем, что присущи человеческому языку. Эти исследования открывают новые перспективы в понимании того, как животные могут использовать звук для общения. Об этом сообщили в журнале Nature.

В частности, ученые использовали ИИ для анализа кода, которые кашалоты используют для общения. Кодами являются звуковые единицы, которые могут изменяться по темпу и ритму, и, как выяснилось, эти изменения могут быть аналогичны гласным и дифтонгам в человеческом языке. Исследования показали, что такие изменения в частотах могут означать различные эмоции и намерения, передаваемые китами.

Лингвист из Project CETI Гаспер Бегуш отметил, что аналогия с человеческими гласными и дифтонгами открывает возможность для дальнейшего понимания того, как животные могут «говорить» и какие смыслы они могут передавать. Исследователи уже работают над созданием систем, которые позволят ИИ не только воспринимать и анализировать звуки животных, но и генерировать ответы на эти звуки, чтобы создать диалог.

Несмотря на перспективность таких технологий, ученые поднимают вопросы этики в использовании ИИ для общения с животными. Ожидается, что, если удастся успешно наладить взаимодействие с животными через ИИ, это позволит не только глубже понять их поведение, но и лучше заботиться о них в рамках охраны природы и сохранения биологического разнообразия, пишут "Известия".