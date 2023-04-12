Ученикам самарской школе № 15 рассказали о пожарной безопасности

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В этом месяце все пожарные нашей страны будут отмечать профессиональный праздник. 30 апреля пожарной охране России исполнится 374 года. В преддверии этого знаменательного события организуются встречи школьников и студентов с сотрудниками МЧС и ветеранами ведомства.

Вчера в самарской школе № 15 прошла встреча учащихся с представителями ветеранской организации Главного управления МЧС России по Самарской области и пожарного добровольчества.

Председатель общественной организации ветеранов 3 пожарно-спасательного отряда - Лариса Маркина провела для старшеклассников исторический экскурс в начало прошлого века, когда пожарные и их оборудование выглядели совсем по-другому. Рассказ сопровождался просмотром слайдов, на которых запечатлены пожарные расчеты, защищавшие наш город от огня в те далекие годы. Имея продолжительный опыт службы в пожарной охране, Лариса Гавриловна рассказала о самых значительных и разрушительных пожарах, происходивших на территории нашего региона, и о героизме огнеборцев, самоотверженно боровшихся с ними.

В завершение урока гости напомнили ребятам номера телефонов экстренных служб и требования пожарной безопасности в период особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО