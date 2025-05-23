Учебную эвакуацию провели сергиевские огнеборцы в детском лагере санатория «Сергиевские минеральные воды»

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Учебная эвакуация в случае пожара - одно из важных, организованных и ответственных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в детских оздоровительных учреждениях.

Основной задачей проведения таких тренировок является всесторонняя проверка готовности детского оздоровительного учреждения к принимаемым неотложным мерам по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации в случае возникновения пожара.

В мае представители пожарно-спасательной части № 176 пожарно-спасательного отряда № 40 филиала облГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» провели учебную эвакуацию в летнем оздоровительном лагере санатория «Сергиевские минеральные воды», которая прошла успешно: все её участники действовали слаженно и чётко.

С детьми были также проведены профилактические беседы на тему соблюдения правил пожарной безопасности в быту, в общественных местах, на природе, а также правила безопасного поведения на водоемах.

Подобные мероприятия очень важны, ведь именно они обучают детей не теряться в экстренных ситуациях и точно знать, что делать при их возникновении.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"