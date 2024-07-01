Учебно-методический сбор командиров ОМОН и СОБР Приволжского округа Росгвардии завершился в Самарской области

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На базе тольяттинского ОМОН «Орлан» и центра подготовки личного состава Росгвардии состоялись практические занятия с командирами спецназа территориальных органов Приволжского округа Росгвардии.

Открывая учебно-методический сбор, начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков обратил внимание на необходимость качественной работы каждого командира для достижения результата в масштабах всего ведомства, а также на важность обмена мнениями и опытом в служебной деятельности.



Занятия с командирами ОМОН и СОБР проходили в течение 4-х дней. Участники оттачивали свои навыки в огневой, физической, тактико-специальной подготовке.

Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. Все цели учебно-методического сбора достигнуты.