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Участники XXX Юбилейной «Российской студенческой весны» высадили 85 деревьев в память о героях Великой Отечественной войны

18 мая 2022 21:21
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Губернатор особо отметил важность того, что сегодня к патриотической акции «Сад памяти» присоединились студенты  из всех 85 регионоф РФ.

18 мая, в день старта в Самаре XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», на территории, прилегающей к стадиону «Солидарность Самара Арена», состоялась закладка аллеи «Российской студенческой весны». Мероприятие прошло в рамках международной акции «Сад Памяти» и было приурочено к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в церемонии приняли помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко. Вместе с представителями делегаций ХХХ Юбилейного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» они высадили 85 саженцев. 

«Мне очень приятно принимать участие в акции «Сад памяти» в вашем городе. Куйбышев в годы Великой Отечественной войны был сердцем всей страны. И Победа, которую мы отмечали 9 мая, напрямую связана с вашим городом», - отметил помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин.

«В нынешний период акция в честь защитников Великой Отечественной войны имеет особое значение. Сегодня, следуя заветам ветеранов, прадедов, наши парни вновь очищают мир от нацизма, который, к сожалению, вновь пророс у самых границ нашей страны. Мы чувствуем единение, чувствуем, что всеобъемлющая, всенародная поддержка у нашей армии есть. И высаживая этот сад памяти, мы вносим свой вклад в огромную патриотическую работу, в сохранение исторической памяти. А это значит, что наша духовная основа – главное, что объединяет нашу страну, - будет с нами всегда. И эти 85 деревьев являются символом единения 85 субъектов нашей великой страны», - подчеркнул Глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Губернатор особо отметил важность того, что сегодня к патриотической акции «Сад памяти» присоединились студенты – участники фестиваля «Российская студенческая весна», которые приехали в Самару из всех регионов, всех 85 субъектов Российской Федерации.  

«Самара на несколько дней становится молодежной столицей Российской Федерации», - подчеркнул Губернатор.

И действительно Самара на ближайшие 6 дней фестиваля превратится в центр сосредоточения творчества, таланта, креативности, молодой энергии России и дружественных стран.

Международная акция «Сад памяти» проходит с 2020 года по поручению Президента России Владимира Путина. Ежегодно участники акции сажают 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны, тем самым сохраняя правду и память о героическом подвиге наших дедов и прадедов.

Организаторами акции выступают АНО «Сад Памяти», Российский Союз Молодежи, Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.

«Такие акции объединяют миллионы людей по всей стране и другие страны мира. Наши соотечественники, наши граждане высаживают живые памятники в честь героев Великой Отечественной войны. В этом году наша акция приобрела особый смысл. Мы высаживаем деревья в честь и в поддержку наших военных, которые сегодня сражаются за нашу историю, за честь нашей Родины, - отметила генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Сад Памяти» Ольга Степченко. - Чтить и помнить героев Великой Отечественной войны, любить Родину и заботиться о природе - это миссия акции «Сад памяти». Надеюсь, наша аллея «Российской студенческой весны» будет расти и напоминать о сегодняшнем дне».

 

Фото:   Прпвительство СО

 

Теги: Акценты

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