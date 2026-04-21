Участники СВО провели урок Мужества для студентов самарских колледжей

Участники специальной военной операции провели урок Мужества для студентов Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта и Самарского техникума кулинарного искусства. Патриотическое мероприятие прошло в Самарской Публичной библиотеке.



Участники СВО поделились знаниями о том, как можно защитить себя и близких во время общения в интернете в условиях кибервойны, какие меры безопасности особенно важно соблюдать. Также учащимся рассказали о целях и задачах СВО, провели исторические параллели между Великой Отечественной войной и современными событиями.



«Сегодня мы рассказали студентам о текущей обстановке на фронте и о геополитической ситуации в мире, о целях и задачах специальной военной операции, почему она проводится. Очень важной темой стали те опасности и вызовы, с которыми сталкивается наша молодежь. Война ведется и в ментальной сфере — противник старается уничтожить нашу память и историю. 9 мая — это священная дата, в преддверии которой есть причины вспоминать о наших корнях и истоках современного конфликта», – пояснил директор БФ «Союз Ветеранов Самары» Сергей Попов.



В завершение встречи студентам представили мини-выставку трофейного вооружения и экипировки военнослужащих, которую российские военнослужащие привезли из-за «ленты».

