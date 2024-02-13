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Участники проекта «Моя профессия» - учащиеся Тольяттинского колледжа побывали на автотранспортном предприятии

13 февраля 2024 15:37
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«Сервис «Моя профессия» предоставляет возможность молодым людям и выпускникам посетить ведущие производства региона и пройти собеседование с работодателем.

Учащиеся Тольяттинского политехнического колледжа познакомились с работой градообразующего автотранспортного предприятия города. 25 старшекурсников Тольяттинского политехнического колледжа посетили Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие в рамках проекта службы занятости «Моя профессия». Напомним, проект появился в октябре 2023 года, благодаря прошедшей в регионе комплексной модернизации, проводимой в рамках нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области эта работа ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

«Сервис «Моя профессия» предоставляет возможность молодым людям и выпускникам посетить ведущие производства региона и пройти собеседование с работодателем. Проект способствует закреплению в регионе молодых квалифицированных кадров, поскольку молодежь находит работу еще на этапе обучения и остается потом в регионе», – отметил директор ГКУСО «Управляющий центр занятости населения» Александр Митюхин.

Ребята узнали о богатой истории предприятия, основанного в 1984 году. Сейчас это динамично развивающийся коллектив, о результативности работы которого свидетельствуют цифры. Так, количество пассажиров, перевезенных за один день, составляет 62 тысячи человек, за месяц - 1,6 миллиона человек, а за год предприятие перевозит 19 миллионов человек. Это почти 2 тысячи рейсов ежедневно или 800 тысяч рейсов в год.

Студенты познакомились с ремонтной зоной, моечно-уборочным комплексом и с общей организацией технического обслуживания и ремонта автобусов. Кроме того, учащиеся узнали, что предприятие в данный момент активно набирает сотрудников.

«Нашему предприятию требуются, прежде всего, водители и кондукторы. С удовольствием приняли бы молодежь, так что, у кого есть желание, приходите! В нашем коллективе стараются сохранять преемственность поколений. Успешно действует институт наставничества», - рассказал заместитель директора по перевозкам Евгений Матвеев.

Среди тех, для кого увиденное, возможно, определит выбор профессии, – третьекурсник Тольяттинского политехнического колледжа Владислав Тупович.

«Честно говоря, не ожидал, что все будет настолько интересным, - поделился Владислав. - Мне приходится много пользоваться нашим общественным транспортом, и я всегда приглядывался к работе водителя. И вот теперь знаю всю внутреннюю кухню пассажирского предприятия изнутри. Думаю, стоит прийти сюда на практику».

Узнать обо всех вакансиях предприятия можно на портале «Работа России».

 

Фото предоставлено Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Теги: Тольятти

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