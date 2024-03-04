Участники марафона Знание.Первые посетили вдохновляющую встречу с Романом Костомаровым и Оксаной Домниной

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Легендарная семейная пара фигуристов поделилась опытом с участниками просветительского марафона Знание.Первые Российского общества «Знание», который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Олимпийский чемпион по фигурному катанию, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров и бронзовый призер Олимпиады, чемпионка мира по фигурному катанию Оксана Домнина рассказали, что помогает им идти к победам наперекор всему. Незабываемый для молодежи разговор состоялся 4 марта в павильоне «Казань» и вошел в программу трека «Мир возможностей для каждого».

Участники марафона благодарили фигуристов за пример крепкой семьи и любви. Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, через какие трудности ему пришлось пройти и в чем он нашел опору.

«Я продолжаю заниматься спортом. Спорт — моя жизнь. Я не могу кататься как раньше, я не так теперь чувствую лед, но я тренируюсь. В декабре 2023 года мы вышли на лед с Оксаной, на нас смотрели 10000 зрителей. Я испытал колоссальные эмоции: зрители смотрели и аплодировали нам стоя. Это выступление было чем-то невероятным и фееричным! А вчера я встал на сноуборд. Я много лет катался на сноуборде, имею представление, но как делать в нынешних условиях, я не знал, но у меня все получилось. Мышечная память помогла прокатиться. Это такой пример и мотивация для всех. Если хотите что-то сделать, то идите и сделайте!» — сказал Роман Костомаров.

Разговор вызвал огромный отклик у участников марафона. Особенно много вопросов звучало про достижения, поддержку и мотивацию.

«Я считаю главным достижением в жизни то, что я встретил Оксану, я нашел свою любовь, у меня крепкая семья! До трагического случая у меня была прекрасная спортивная карьера, но сейчас я понимаю, все эти трудности, которые я испытывал, ежедневно тренируясь, слезы перед соревнованиями, переживания, волнения… Все эти годы в фигурном катании закалили меня так сильно, что я смог выйти и из этой наисложнейшей ситуации» — сказал Роман Костомаров.

Оксана и Роман много говорили о секретах семейного счастья. Фигурист неоднократно подчеркивал, что благодарен и гордится своей супругой. А сама Оксана Домнина подчеркнула, что только любовь помогает быть сильными.

Скоро, 9 февраля, в кинотеатрах страны выходит документальный фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды». Знаменитые фигуристы планируют пойти на показ всей семьей. Оксана Домнина утверждает, что этот фильм о муже, а Роман Костомаров считает совершенно наоборот.

«Этот фильм о сильной женщине. Важно, чтобы рядом был близкий человек, такой, как моя жена, как мама. Они помогают поверить, что я не зря остался на этом свете. Все говорят, что женщины — слабый пол, но на самом деле они — сильный пол. Если бы не жена, я бы не выкарабкался. Этот фильм о мечтах маленького Романа Костомарова, как я добился успехов в спорте, какие испытывал трудности, как их сумел преодолеть, о родителях, о врачах, которые боролись за мою жизнь. И, конечно, о друзьях, которые меня поддерживали. Я волнуюсь. Надеюсь, всем понравится. Я в этом фильме делюсь частичкой себя со всеми вами. Боритесь в жизни и за жизнь и никогда не сдавайтесь!» — подвел итог выступления Роман Костомаров.

Встреча Романа Костомарова и Оксаны Домниной с участниками марафона Знание.Первые состоялась в третий день просветительского марафона, который проходит со 2 по 6 марта в дни Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе.

Фото: пресс-служба марафона Знание.Первые