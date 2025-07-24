Участники и выпускники программы «Школа героев» посетили уникальную выставку «Поезд Победы» в Самаре

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В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне жители Самары получили возможность погрузиться в историю военных лет благодаря передвижной интерактивной выставке «Поезд Победы». Среди посетителей уникального музея на колесах – участники и выпускники региональной программы «Школа героев», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и являющейся продолжением президентской – «Время героев».

«Поезд Победы» – первая в мире иммерсивная выставка, размещенная в движущемся составе. Десять тематических вагонов воссоздают ключевые события 1941–1945 годов, позволяя зрителям ощутить атмосферу военного времени.

Для Самарской области, внесшей огромный вклад в Победу, «Поезд Победы» имеет особое значение. В годы войны Куйбышев (ныне Самара) стал запасной столицей СССР, где разместились ключевые государственные учреждения и промышленные предприятия. Более полумиллиона жителей области отправились на фронт, а местные заводы выпускали боевые самолеты, снаряды и авиабомбы, обеспечивая армию необходимыми ресурсами.

«Если мы не знаем свою историю, у нас не будет будущего. Дети должны помнить, как все было. Если это забудется – повторится то, что сейчас происходит в Европе. Начнем с подрастающего поколения – и у нас все будет хорошо», — отмечает ветеран СВО, участник программы «Школа героев» Максим Баранович.

«Такой проект – важная веха в нашей жизни. Люди должны знать своих героев. Мы, ветераны СВО, с огромным уважением посещаем эту выставку и склоняем головы перед теми, кто сражался за нашу страну с 1941 по 1945 год», — подчёркивает и другой участник «Школы героев» Артур Губайдулин.

Фото - Андрей Савельев.