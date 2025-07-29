Участникам молодежного форума "иВолга" рассказали о важности донорства костного мозга

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На молодежном форуме ПФО "иВолга" прошли мероприятия, посвященные донорству. Перед участниками выступили представители Федерального регистра доноров костного мозга (ФМБА России), службы крови Самарской области, волонтеров-медиков и Российского Красного Креста.



Общей задачей мероприятий стало сделать тему донорства близкой каждому и привлечь в регистр новых потенциальных доноров костного мозга. В течение двух дней проходили лекции, квизы, беседы, также все желающие непосредственно на поляне форума смогли вступить в регистр, сдав 5 мл крови.



"Донорство костного мозга заключается в передаче гемопоэтических стволовых клеток пациентам при лечении онкологических заболеваний: лейкозах, поражениях лимфатической системы, нейробластомах, а также апластической анемии и ряде наследственных дефектов крови. В процессе лечения их костный мозг и кроветворение могут быть нарушены из-за воздействия химиотерапии и облучения. В таких случаях необходимо найти подходящего донора, чтобы ввести здоровые гемопоэтические стволовые клетки, которые возобновят производство клеток крови.Каждый человек имеет уникальный HLA-генотип, который отвечает за тканевую совместимость. Если в семье пациента нет подходящих доноров, остается лишь один путь – искать через регистры доноров костного мозга. Чем больше людей вступят в Федеральный регистр, тем легче будет найти подходящих доноров для пациентов", - рассказала заведующая отделением комплектования донорских кадров Самарской областной клинической станции переливания крови Полина Кръстева.



Стать донором может любой гражданин РФ, в хорошей физической форме, без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет. Вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга можно в любой будний день на Самарской станции переливания крови. Также для вступления в регистр вы можете предварительно заполнить заявление в личном кабинете на портале Госуслуги. При посещении станции при себе необходимо иметь оригинал паспорта и СНИЛС. С информацией о том, кто может стать донором костного мозга можно ознакомиться на сайте.

Фото: минздрав СО