Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +26, +28°С.
30 июля в регионе без осадков, до +29°С
Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу.
С 30 июля по 4 августа местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
В завершение визита состоялся прием осужденных, в ходе которого были предоставлены консультации по интересующим вопросам в рамках действующего законодательства.
Следственный изолятор №1 посетила Елена Лапушкина
На сегодня новый облик приобрели 69 дворов.
В Самарской области продолжается масштабная работа по благоустройству  дворовых территорий 
В течение двух дней проходили лекции, квизы, беседы, также все желающие непосредственно на поляне форума смогли вступить в регистр, сдав 5 мл крови.
Участникам молодежного форума "иВолга" рассказали о важности донорства костного мозга
Данный объект имеет особое значение для муниципалитета и всей области и находится на личном контроле губернатора.
Вячеслав Федорищев проконтролировал реконструкцию очистных сооружений в Новокуйбышевске
Гостей фестиваля ждут спектакли для детей и интерактивы, творческие мастер-классы, ярмарка авторских изделий ручной работы и другие творческие площадки.
«Пластилиновый дождь»: фестиваль уличного искусства пройдет в Самаре
Лучшей делегацией форума стала команда Оренбургской области, продемонстрировавшая выдающиеся результаты по всем направлениям.
Завершился XIII Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.58
0.03
EUR 93.21
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Смотрите фильмы в кинотеатре под открытым небом "Филин" на этой неделе
В Самаре пройдет мини-фестиваль для детей «Каникулы в Заварке»
В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Участникам молодежного форума "иВолга" рассказали о важности донорства костного мозга

29 июля 2025 17:57
125
В течение двух дней проходили лекции, квизы, беседы, также все желающие непосредственно на поляне форума смогли вступить в регистр, сдав 5 мл крови.

На молодежном форуме ПФО "иВолга" прошли мероприятия, посвященные донорству. Перед участниками выступили представители Федерального регистра доноров костного мозга (ФМБА России), службы крови Самарской области, волонтеров-медиков и Российского Красного Креста.

Общей задачей мероприятий стало сделать тему донорства близкой каждому и привлечь в регистр новых потенциальных доноров костного мозга. В течение двух дней проходили лекции, квизы, беседы, также все желающие непосредственно на поляне форума смогли вступить в регистр, сдав 5 мл крови.

"Донорство костного мозга заключается в передаче гемопоэтических стволовых клеток пациентам при лечении онкологических заболеваний: лейкозах, поражениях лимфатической системы, нейробластомах, а также апластической анемии и ряде наследственных дефектов крови. В процессе лечения их костный мозг и кроветворение могут быть нарушены из-за воздействия химиотерапии и облучения. В таких случаях необходимо найти подходящего донора, чтобы ввести здоровые гемопоэтические стволовые клетки, которые возобновят производство клеток крови.Каждый человек имеет уникальный HLA-генотип, который отвечает за тканевую совместимость. Если в семье пациента нет подходящих доноров, остается лишь один путь – искать через регистры доноров костного мозга. Чем больше людей вступят в Федеральный регистр, тем легче будет найти подходящих доноров для пациентов", - рассказала заведующая отделением комплектования донорских кадров Самарской областной клинической станции переливания крови Полина Кръстева.

Стать донором может любой гражданин РФ, в хорошей физической форме, без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет. Вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга можно в любой будний день на Самарской станции переливания крови. Также для вступления в регистр вы можете предварительно заполнить заявление в личном кабинете на портале Госуслуги. При посещении станции при себе необходимо иметь оригинал паспорта и СНИЛС. С информацией о том, кто может стать донором костного мозга можно ознакомиться на сайте.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Регулярные физические упражнения могут поддерживать здоровье печени, улучшая ее функциональные показатели и способствуя детоксикации.
29 июля 2025, 15:17
Врач Самарского онкодиспансера рассказала, как физические упражнения влияют на здоровье печени
Регулярные физические упражнения могут поддерживать здоровье печени, улучшая ее функциональные показатели и способствуя детоксикации. Здравоохранение
171
Всем участникам акции представили подробную информацию о способах заражения инфекцией, особенностях течения и симптомах, профилактике заболевания и о том, как избежать заражения.
29 июля 2025, 15:08
Участники форума "иВолга" прошли экспресс-тестирование на ВИЧ
Всем участникам акции представили подробную информацию о способах заражения инфекцией, особенностях течения и симптомах, профилактике заболевания и о том, как... Общество
179
Это один из первых подобных специализированных центров в стране.
28 июля 2025, 18:20
В Самаре работает специализированный центр для детей с риском болезней сердца и сосудов
Это один из первых подобных специализированных центров в стране. Общество
415
В центре внимания
Встреча состоялась на молодежном форуме «иВолга». Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся популяризации и развития науки в Самарской области.
29 июля 2025  14:24
Федорищев и Древаль: будем масштабировать просветительскую деятельность в регионе
187
Вячеслав Федорищев осмотрел ход строительства социально значимых объектов Сызрани
29 июля 2025  14:00
Вячеслав Федорищев осмотрел ход строительства социально значимых объектов Сызрани
158
Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
29 июля 2025  11:41
Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
187
В Самаре на 60% выполнен план ремонта подъездных путей к учреждениям соцсферы
29 июля 2025  10:01
В Самаре на 60% выполнен план ремонта подъездных путей к учреждениям соцсферы
183
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
28 июля 2025  14:01
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
372
Весь список