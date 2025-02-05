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Участник СВО и именитый спортсмен Рамис Терегулов встретился со студентами СамГТУ

5 февраля 2025 18:34
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Задача – рассказать, почему сегодня для него так необходимо быть там, где вершится новейшая история страны, и так важно беречь память о героях современных и поколении Победителей, сохранять историческую правду.

Дважды кавалер ордена Мужества, вице-президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, обладатель высшей награды Российского Союза Боевых Искусств «Золотой пояс» в номинации «На службе Отечеству», многократный чемпион мира по панкратиону, боец смешанных единоборств Рамис Терегулов встретился со студентами Самарского государственного технического университета.

Задача – рассказать, почему сегодня для него так необходимо быть там, где вершится новейшая история страны, и так важно беречь память о героях современных и поколении Победителей, сохранять историческую правду. Задача – наполненная особым смыслом в год, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На СВО Рамис Терегулов ушел добровольцем в 2023 году. Сейчас в отпуске на лечении. Успешно выполняя задачи, Рамис Зуфарович, командуя, не потерял ни одного бойца. Под его командованием и при личном участии были эвакуированы и спасены более 30 человек.

«Война идет не только там, она идет за умы нашей молодежи. Я отдаю себя полностью на этих встречах, и, думаю, до кого-то из этих ребят обязательно достучусь. И это будет моя победа. Я побеждаю там - буду побеждать и здесь», - уверен герой.

На встречи с героями студенты тоже приходят с особым настроем.

«Однозначно, такое общение очень важно для молодежи. Потому что это пробуждает чувства патриотизма в каждом из нас. Одно дело видеть человека, который реально был на СВО, где-то в телефоне, телевизоре, и совсем другое дело видеть его лично, общаться вживую», - считает студентка СамГТУ Варвара Земскова.
«Для нас, молодежи, это очень важное общение. В том числе, можно узнать то, чего не прочтешь на страницах интернета и учебников, как устроен быт на СВО, что бойцы делают в свободное время», - говорит председатель Профсоюзной организации студентов СамГТУ Алексей Сатонин.

Сегодня в армию Победы вступает все больше настоящих мужчин. Для них служение Отечеству – дело чести.
«Важно отстаивать интересы нашей Родины - не только на международной арене, но, если нужно, - на специальной военной операции. Стране нужно помогать, – значит, мы берем оружие, надеваем экипировку и помогаем ей», - подчеркивает именитый спортсмен.

Для участников СВО и членов их семей в Самарской области действуют льготы и социальные гарантии – всего более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов и их жен.

По решению губернатора Вячеслава Федорищева до 23 февраля 2025 года в регионе сохранена единовременная выплата в 4 млн рублей при заключении контракта с Минобороны РФ. Всего за первый год службы военнослужащие, подписавшие контракт до указанной даты, получат 7 млн рублей.

 

Фото:   департаент информационной политики Самарской области

Теги: Самара

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