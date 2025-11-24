Я нашел ошибку
Главные новости:
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.
В Самаре на улице Алма‑Атинской столкнулись ВАЗ‑2114 и Renault Sandero
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты.
В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
Интересующие вопросы специалистам можно задать по телефонам: (846) 260-50-25 – Управление Роспотребнадзора, (846) 260-38-01 – Центр гигиены.
Работает «Горячая линия» для жителей региона по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг
В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка.
Глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов проведет прямой эфир с жителями
Участник «Школы героев» помогает воспитывать защитников Отечества

24 ноября 2025 14:40
155
Обладая уникальным боевым опытом, он преподает ребятам основы военного дела, включая тактику ведения боя и оказание первой медицинской помощи.

В Военно-патриотическом объединении «Спас» реализуется комплексная программа подготовки подростков. Занятия, выстроенные по принципу максимального погружения в армейскую атмосферу, включают в себя не только строевую и физическую подготовку, но и формирование духовно-нравственных ценностей.

Воспитанники в возрасте от 10 до 17 лет осваивают целый ряд военных дисциплин. Элементы формы, знаки отличия и система зачетов создают среду, полностью приближенную к реальной службе.
«Здесь вырабатывается дисциплина и прививается любовь к спорту, что очень улучшает физическое состояние, — делится впечатлениями выпускник объединения Николай Самородов. — И, конечно, важна сама атмосфера: ты приходишь на тренировки с друзьями, проводишь время с пользой в хорошей компании».

Руководитель объединения Сергей Кузёмин подчеркивает, что работа ведется в двух ключевых направлениях: «Мы уделяем внимание не только физической форме, но и духовному стержню. Объясняем подросткам на примерах таких исторических личностей, как Александр Невский или Дмитрий Донской, что значит стоять за веру и Отечество. Это помогает выстроить причинно-следственную связь и понять истинные ценности патриотизма».

Практическую часть обучения обеспечивает ветеран специальной военной операции Максим Баранович. Обладая уникальным боевым опытом, он преподает ребятам основы военного дела, включая тактику ведения боя и оказание первой медицинской помощи.

«Программа построена на отработке навыков в условиях, близких к реальным, — поясняет Максим, который также является участником проекта «Школа героев». — Мы учимся сборке-разборке автомата, передвижению в составе штурмовых групп, отработке действий при штурме зданий и лестничных пролетов. Естественно, что после такой серьезной подготовки многие наши воспитанники осознанно выбирают путь служения Родине».

Работа с молодежью в рамках патриотического объединения – одно из важных направлений регионального проекта «Школа героев», инициированного губернатором Вячеславом Федорищевым и продолжающего президентскую программу «Время героев».

 

Фото:  Волжская коммуна

 

 

Теги: Самара

