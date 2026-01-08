Участковый помог жительнице Нефтегорска вернуть деньги, ошибочно перечисленные на чужой счёт

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» обратилась местная жительница, которая сообщила, что при осуществлении банковского перевода допустила ошибку в номере телефона получателя и перечислила 5 000 рублей на счёт неизвестного ей лица.

Женщина пояснила полицейским, что предприняла самостоятельные попытки урегулировать ситуацию: связалась с получателем денежных средств и неоднократно просила вернуть ошибочно переведённую сумму. Однако её обращения не возымели действия — мужчина отказался возвращать деньги. Для заявителя, находящейся на пенсионном обеспечении, утрата указанной суммы имела существенное значение.

Участковый уполномоченный полиции УУП и ПДН МО МВД России «Нефтегорский» старший лейтенант полиции Евгений Подмарёв внимательно выслушал женщину, приобщил к материалам проверки выписку из банка с деталями перевода, установил личность получателя денежных средств. После чего выехал в рабочую командировку в Новокуйбышевск, где проживает получатель перевода, для проведения личной беседы.

В ходе общения с полицейским мужчина пояснил, что воспринял неожиданный перевод как возможную мошенническую схему и из осторожности не стал совершать каких‑либо операций с поступившими средствами. Старший лейтенант полиции Евгений Подмарёв детально разъяснил обстоятельства произошедшего, представил подтверждающие документы и обосновал законность требований женщины.

После проведённой беседы мужчина вернул законной владелице денежные средства в полном объёме.

Жительница Нефтегорска выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции за добросовестное исполнение служебных обязанностей, внимательное отношение к проблеме и оперативное содействие в восстановлении её имущественных прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО