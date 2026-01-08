Я нашел ошибку
В Усадьбе Деда Мороза 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января – якутский хранитель холода, а 11 января – татарский зимний волшебник.
На площади Куйбышева зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев
При видимости 500 м и менее. Водителям и пешеходам советуют быть осторожней.
Ночью и утром 9 января в губернии ожидается туман
Подполковник полиции беседовал с ребятами о важности выбора будущей профессии, рассказал о службе в органах внутренних дел и преимуществах службы, объяснил, какие требования предъявляются к кандидатам и какими качествами должен обладать будущий сотрудник
В Новокуйбышевске подполковник полиции  встретился с курсантами военно-спортивной школы 
Tesla, главный конкурент BYD, на втором.
Китайская BYD заняла первое место в мире по продажам электромобилей в 2025 году
В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов.
Флагманы инвестиционного роста: ключевые площадки Самарской области показали результат
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 и 10.
Сегодня самарские фигуристы выступят на площади Куйбышева
Существенным стимулом среди врачей при выборе нашего региона для переезда стало обеспечение жильем.
Для привлечения в медучреждения региона новых специалистов разработаны беспрецедентные, меры поддержки
Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре» 
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Участковый помог жительнице Нефтегорска вернуть деньги, ошибочно перечисленные на чужой счёт

222
Женщина пояснила полицейским, что предприняла самостоятельные попытки урегулировать ситуацию, но мужчина отказался возвращать деньги. 

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» обратилась местная жительница, которая сообщила, что при осуществлении банковского перевода допустила ошибку в номере телефона получателя и перечислила 5 000 рублей на счёт неизвестного ей лица.

Женщина пояснила полицейским, что предприняла самостоятельные попытки урегулировать ситуацию: связалась с получателем денежных средств и неоднократно просила вернуть ошибочно переведённую сумму. Однако её обращения не возымели действия — мужчина отказался возвращать деньги. Для заявителя, находящейся на пенсионном обеспечении, утрата указанной суммы имела существенное значение.

Участковый уполномоченный полиции УУП и ПДН МО МВД России «Нефтегорский» старший лейтенант полиции Евгений Подмарёв внимательно выслушал женщину, приобщил к материалам проверки выписку из банка с деталями перевода, установил личность получателя денежных средств. После чего выехал в рабочую командировку в Новокуйбышевск, где проживает получатель перевода, для проведения личной беседы.

В ходе общения с полицейским мужчина пояснил, что воспринял неожиданный перевод как возможную мошенническую схему и из осторожности не стал совершать каких‑либо операций с поступившими средствами. Старший лейтенант полиции Евгений Подмарёв детально разъяснил обстоятельства произошедшего, представил подтверждающие документы и обосновал законность требований женщины.

После проведённой беседы мужчина вернул законной владелице денежные средства в полном объёме.

Жительница Нефтегорска выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции за добросовестное исполнение служебных обязанностей, внимательное отношение к проблеме и оперативное содействие в восстановлении её имущественных прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
945
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
755
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
715
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
953
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
900
