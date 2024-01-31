У самарских поисковиков появится БПЛА с инфракрасным видением

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Проект «Будь с нами» команды АНО «Центр Поиска Пропавших Людей Самарская область» получил президентский грант. Благодаря чему закупят современное оборудование для поиска людей и откроют обучающие курсы для волонтеров.

Искать потерявшихся людей в Самарской области будут с использованием беспилотников с инфракрасным видением. Современную технику закупят для волонтеров АНО «Центр Поиска Пропавших Людей Самарская область». Проект «Будь с нами» команды этой некоммерческой организации выиграл президентский грант.

- Победа в конкурсе означает, что мы сможем снова и снова повышать уровень знаний, навыков новых и действующих волонтеров-поисковиков Самарской области и обеспечивать их необходимым оборудованием для современного высокотехнологичного проведения поисково-спасательных работ и обучающих мероприятий.

В рамках проекта откроют набор на обучающие курсы для волонтеров. Обучением в Центре занимаются с 2019 года. За пять лет провели шесть обучающих курсов по программе «Волонтер поискового отряда», 12 учебно-тренировочных сборов. В 2024 году откроется набор по трем программам: «Волонтер поискового отряда», «Старший группы», «Оператор БПЛА». Записаться могут все желающие. О старте обучения авторы проекта сообщат на сайте, в группе в соцсетях, в телеграм-канале.

У Центра спасения есть беспилотник, с его помощью в 2022 году обнаружено три пропавших человека. Минус в том, что такая техника подходит для работы только в светлое время суток.

Благодаря беспилотникам с инфракрасным видением поисковики смогут продолжать работу даже в ночные часы – ведь в вопросе спасения потерявшегося важную роль играет время.

- Появление БПЛА, способного в темное время суток рассмотреть с помощью тепловизора человека в лесу позволяет приступать к поисковым работам немедленно, не ждать рассвета, что важно в холодное время года.